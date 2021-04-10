Агент Миранчука резко ответил на слова о том, что Алексей не нужен «Аталанте»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал слова агента Денниса Лахтера о том, что игрок не нужен итальянскому клубу.
«Во-первых, всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определенных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. Я бы не стал вступать в полемику с людьми, у которых нет положительной репутации в российском футболе, но, так как затронули моего клиента, я отвечу. Руководство «Аталанты» никогда не высказывало сомнений в трансфере Леши. Все относятся к нему позитивно и видят положительную динамику. После каждой игры я переписываюсь с сыном президента клуба — Лукой (который, по сути, управляет клубом). Он никогда не выражал никаких сомнений. Все довольны игроком и этой сделкой.
Высказывания Лахтера по поводу братьев Миранчуков никогда не будут носить объективной оценки. Потому что в свое время братья отказались от услуг этого гражданина Израиля. Кроме ревности и гадости, в его высказываниях не будет ничего. Он очень сильно пытался навязываться, но у него не получилось. И совершенно непонятно, зачем он приплетает сюда слова Воронкова по поводу того, кто из братьев талантливее. Лучше спросить у самого Александра Воронкова — говорил ли он когда-нибудь такие фразы, так как я считаю, что ни один уважающий себя профессиональный тренер никогда не позволит себе принижать или возвышать одного из братьев-близнецов», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».
Ранее Лахтер в интервью «Матч ТВ» заявил, что Миранчук не нужен «Аталанте».
В текущем сезоне Миранчук провел 24 матча за «Аталанту», в которых забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4318153-agent-miranchuka-rezko-otvetil-lahteru-na-slova-o-tom-chto-aleksej-ne-nuzhen-atalante.html
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