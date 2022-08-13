Агент Миранчука рассказал, при каких условиях «Торино» будет обязан выкупить полузащитника

Вадим Шпинев, агент полузащитника Алексея Миранчука, рассказал, при каких условиях «Торино» будет обязан выкупить российского игрока.

— При каких условиях «Торино» обязано будет выкупить Миранчука?

—Не могу раскрывать. Есть право, если захотят, выкупят. Довольно гибкий контракт, который устраивает всех. 10 миллионов сумма выкупа? Я слышал, что 12 миллионов. Сейчас какую-то сумму «Торино» за аренду заплатило.

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За это время он сыграл за команду 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.