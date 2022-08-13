Агент Миранчука рассказал, почему полузащитник не смог закрепиться в «Аталанте»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, рассказал, почему футболисту не удалось закрепиться в «Аталанте».

— В чем была проблема в его периоде в «Аталанте»?

— Проблема одна — такое понимание футбола главного тренера. Я не хочу его осуждать, не хочу называть его какими-то словами. Это его право. Есть президент, есть совет директоров, инвесторы в «Аталанте». Если они доверяют, значит...

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.