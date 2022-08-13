Агент Миранчука рассказал о сложностях во время трансфера футболиста в «Торино»
Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука рассказал о самом сложном моменте во время трансфера игрока из «Аталанты» в «Торино».
— Самый сложный момент этой сделки? Первое фиаско, когда обо всем договорились клубы, президенты. Парень приехал подписывать документы в клуб, а ему сказали сорри, пардон. Кто это сказал? Секретарь подошел к исполнительному директору тот сказал: «Извини, но вот так». С чем это было связано? Тренер. Это была также сложная сделка и для руководства, для спортивного департамента. Что помогло поменять решение? Искусство убеждать, аргументировать. Нет, я проявил не свое, а наше величие. Я не раз отмечал, что работала группа ребят: итальянцы, сотрудник агентства, агент Гильермо Абаскаля с нами находился в Турине. Валерио Джуфридо много провел переговоров с президентами клубов. Коммуникация была на Тиме — агент ФИФА.
Почему агент Абаскаля был с нами? Серьезный уровень компании. Он сотрудник агентства GG11, они работают вместе.
11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.
26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.
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2
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3
|Наполи
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
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|19:30
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Сампдория – Аталанта
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|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
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Лацио – Болонья
|- : -
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|21:45
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Салернитана – Рома
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Специя – Эмполи
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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