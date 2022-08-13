Агент Миранчука рассказал о сложностях во время трансфера футболиста в «Торино»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука рассказал о самом сложном моменте во время трансфера игрока из «Аталанты» в «Торино».

— Самый сложный момент этой сделки? Первое фиаско, когда обо всем договорились клубы, президенты. Парень приехал подписывать документы в клуб, а ему сказали сорри, пардон. Кто это сказал? Секретарь подошел к исполнительному директору тот сказал: «Извини, но вот так». С чем это было связано? Тренер. Это была также сложная сделка и для руководства, для спортивного департамента. Что помогло поменять решение? Искусство убеждать, аргументировать. Нет, я проявил не свое, а наше величие. Я не раз отмечал, что работала группа ребят: итальянцы, сотрудник агентства, агент Гильермо Абаскаля с нами находился в Турине. Валерио Джуфридо много провел переговоров с президентами клубов. Коммуникация была на Тиме — агент ФИФА.

Почему агент Абаскаля был с нами? Серьезный уровень компании. Он сотрудник агентства GG11, они работают вместе.

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.

26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.