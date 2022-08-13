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Сегодня, 15:07

Агент Миранчука рассказал, как футболист встретился с Влашичем

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука рассказал о том, как игрока встретили в «Торино». Он также поделился мнением о Николе Влашиче, который ранее также перешел в итальянский клуб.

— При общении с тренером «Торино» о чем говорили? Были даны хотя бы устные гарантии, что он будет играть?

— Буквально на днях вышли его слова по поводу Леши, что ничего не надо, он готов прекрасно, готов по предсезонке от самого мистера Гасперини, прошел все сборы, прекрасно адаптирован. На его взгляд, он готов с первых матчей играть.

— Разговор с тренером был? Как сам Алексей оценивает этот разговор?

—  Пока все положительно, на эмоциях. Надеюсь, сегодня с «Монцей» будет время какое-то. Он готовился. Ребята тепло встретили.

— Влашич?

— Влашич вообще топ. Мы увидились в отеле. Он прекрасно говорит по-русски. Он все понимает. С Лешей прекрасные отношения. Правда тепло встретились, будто много лет вместе играли.

11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. В этот же день туринский клуб сообщил о переходе Влашича.

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Зенит
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25%

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П1

16%

1.56
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Челси
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ТБ 2.5

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Х2

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

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Спартак
Сочи

П1

18%

1.95

ТБ 2.5

21%

1.70

Обе забьют - да

11%

1.63
Алексей Миранчук
Никола Влашич
ФК Аталанта
ФК Торино
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3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
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 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
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