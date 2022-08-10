Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 16:36

Агент Миранчука ответил на вопрос о будущем футболиста в «Аталанте»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе.

«Останется ли Миранчук в команде? Мне неизвестно», — приводит Vprognoze слова Шпинева.

В начале августа Миранчук был близок к переходу в «Торино» на правах аренды, однако в последний момент сделка была заблокирована.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10197224-agent-miranchuka-otvetil-na-vopros-o-buduschem-futbolista.html#
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Вадим Шпинев
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Что ждет «Спартак» и что происходит в клубе сейчас: новые инсайды «СЭ»
Фото с флагом Украины и получение паспорта Израиля. Кто из звезд российского спорта первым поменял гражданство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сыновья Ибрагимовича будут выступать за молодежные команды «Милана»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
2
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
3
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
5
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
9
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Сампдория 0 0 0 0 0-0 0
16
 Специя 0 0 0 0 0-0 0
17
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
18
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
19
 Кремонезе 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 19:30
Милан – Удинезе
 - : -
13.08 19:30
Сампдория – Аталанта
 - : -
13.08 21:45
Лечче – Интер
 - : -
13.08 21:45
Монца – Торино
 - : -
14.08 19:30
Фиорентина – Кремонезе
 - : -
14.08 19:30
Лацио – Болонья
 - : -
14.08 21:45
Салернитана – Рома
 - : -
14.08 21:45
Специя – Эмполи
 - : -
15.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
15.08 21:45
Ювентус – Сассуоло
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости