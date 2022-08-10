Агент Миранчука ответил на вопрос о будущем футболиста в «Аталанте»

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука ответил на вопрос о будущем футболиста в клубе.

«Останется ли Миранчук в команде? Мне неизвестно», — приводит Vprognoze слова Шпинева.

В начале августа Миранчук был близок к переходу в «Торино» на правах аренды, однако в последний момент сделка была заблокирована.

26-летний россиянин выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, на его счету 9 голов и 7 результативных передач в 56 матчах за команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 10 миллионов евро.