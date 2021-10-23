Агент Миранчука отреагировал на новость о возможной продаже игрока
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию о том, что он может покинуть клуб.
«Я не комментирую слухи. Итальянскую тему оставим в стороне», — сказал Шпинев «СЭ».
Corriere di Bergamo сообщает, что «Аталанта» может расстаться ближайшей зимой с Алексеем Миранчуком, чтобы подписать вингера «Сассуоло» Жереми Бога.
Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 6 матчей за команду во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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