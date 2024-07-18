Агент Миранчука объяснил, почему «Аталанта» намерена продать россиянина в США
Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, объяснил, почему руководство итальянского клуба хочет продать игрока в США.
Ранее появилась информация, что клуб МЛС «Атланта Юнайтед» заинтересован в трансфере 28-летнего хавбека. При этом россиянин дал свое согласие на продолжение карьеры в американском чемпионате.
«Президент итальянского клуба Лука Перкасси заинтересован в том, чтобы Леша перешел в «Атланту», потому что клуб решил чуть сменить вектор развития — покупать и наигрывать молодых игроков, чтобы потом их продавать.
У Леши осталось два года контракта, поэтому Перкасси говорит, что ему бы хотелось, чтобы сделка состоялась, так как в Италии будет сложно получить сопоставимые условия. Да, предложения из Италии есть, но финансово они сильно уступают, да и спортивно тоже», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».
Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2025/26.
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14
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15
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16
|Кальяри
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17
|Эмполи
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18
|Парма
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19
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20
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Дженоа – Интер
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Парма – Фиорентина
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Милан – Торино
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Эмполи – Монца
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Болонья – Удинезе
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Верона – Наполи
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Кальяри – Рома
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Лацио – Венеция
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Лечче – Аталанта
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Ювентус – Комо
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