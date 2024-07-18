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Агент Миранчука объяснил, почему «Аталанта» намерена продать россиянина в США

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Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Вадим Шпинев, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, объяснил, почему руководство итальянского клуба хочет продать игрока в США.

Ранее появилась информация, что клуб МЛС «Атланта Юнайтед» заинтересован в трансфере 28-летнего хавбека. При этом россиянин дал свое согласие на продолжение карьеры в американском чемпионате.

«Президент итальянского клуба Лука Перкасси заинтересован в том, чтобы Леша перешел в «Атланту», потому что клуб решил чуть сменить вектор развития — покупать и наигрывать молодых игроков, чтобы потом их продавать.

У Леши осталось два года контракта, поэтому Перкасси говорит, что ему бы хотелось, чтобы сделка состоялась, так как в Италии будет сложно получить сопоставимые условия. Да, предложения из Италии есть, но финансово они сильно уступают, да и спортивно тоже», — приводит слова Шпинева «Чемпионат».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в 10 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом истекает в конце сезона-2025/26.

Источник: «Чемпионат»
Алексей Миранчук
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