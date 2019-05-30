Агент Михайловича не исключил того, что тренер может возглавить "Рому"

Федерико Пасторелло, агент главного тренера "Болоньи" Синиши Михайловича, не исключил того, что специалист может возглавить "Рому". Ранее Sky Sport Italia сообщил, что римляне заинтересованы в приглашении 50-летнего серба.

- "Лацио" не ищет тренера, с ними у нас не было никаких контактов, - приводит слова Пасторелло Football Italia. - "Рома"? Посмотрим... Они ищут тренера.

Напомним, во второй половине года "Рому" возглавлял Клаудио Раньери - его контракт с клубом был рассчитан до конца сезона. Римляне заняли 6-е место в серии А.

Под руководство Михайловича "Болонья" стала 10-й в чемпионате Италии. Ранее он работал в "Торино", "Милане", "Сампдории" и "Фиорентине".

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