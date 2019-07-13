Агент Мартинеса: "Если Месси хочет играть с Лаутаро, пусть переходит в "Интер"

Агент нападающего "Интера" и сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса Бето Яке прокомментировал информацию о возможном переходе игрока в "Барселону". Ранее о нем лестно отзывался Лионель Месси.

– Похвала от лучшего в мире – это очень приятно, Лаутаро был счастлив, – цитирует FС Inter News агента игрока. – Эти слова наполнили его мотивацией работать еще больше, стремиться к достижению целей.

Лаутаро думает об "Интере", он счастлив там. Конте позвонил ему, чтобы рассказать, что он на него рассчитывает. Правда, что со стороны "Барселоны" есть интерес к Мартинесу. Но ни один из испанских клубов не делал официальное предложение. Это слухи. Закроем эту тему шуткой: если Месси хочет играть с Мартинесом, пусть переходит в "Интер". Давайте на это надеяться, для "нерадзурри" было бы здорово.