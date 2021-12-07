Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Агент Лоренцо Инсинье рассказал о ситуации с контрактом игрока с «Наполи»

07:02
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
Лоренцо Инсинье. Фото Instagram
Теги:

Агент нападающего «Наполи» Лоренцо Инсинье рассказал, как продвигается работа с продлением контракта футболиста.

«Было сделано неприемлемое предложение. Но это не значит, что мы не ведем переговоров. Лоренцо держится за «Наполи». Он многие годы был лучшим игроком в одной команде. Думаю, очень сложно найти такого символа, как он», — цитирует агента Football Italia.

Напомним, 30-летний итальянец играет в составе «Наполи» с 2010 года. В этом сезоне он в 13 матчах серии А забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его нынешний контракт с «Наполи» рассчитан до лета 2022 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Эксперты спрогнозировали остановку промышленных предприятий в Европе из-за газа
0