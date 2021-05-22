Агент Лаутаро провел переговоры с двумя мадридскими клубами
Агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса провел переговоры с представителями «Атлетико» и «Реала», сообщает Marca.
«Сливочные» рассматривают нападающего «нерадзурри» на тот случай, если не смогут заполучить Килиана Мбаппе или Эрлина Холанна. «Матрасники» считают аргентинца хорошей заменой Луису Суаресу, который может покинуть клуб уже в июне.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте хочет сохранить Лаутаро в составе своей команды. Однако «нерадзурри» могут рассмотреть продажу футболиста из-за сложного финансового положения.
В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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