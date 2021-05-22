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Агент Лаутаро провел переговоры с двумя мадридскими клубами

16:44
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Агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса провел переговоры с представителями «Атлетико» и «Реала», сообщает Marca.

«Сливочные» рассматривают нападающего «нерадзурри» на тот случай, если не смогут заполучить Килиана Мбаппе или Эрлина Холанна. «Матрасники» считают аргентинца хорошей заменой Луису Суаресу, который может покинуть клуб уже в июне.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте хочет сохранить Лаутаро в составе своей команды. Однако «нерадзурри» могут рассмотреть продажу футболиста из-за сложного финансового положения.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал
Вильярреал

Обе забьют - да

31%

1.60

П1

26%

1.49

ТМ 3.5

18%

1.68
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лестер
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

27%

1.57

Ф1 (0)

20%

1.51

X2

15%

1.89
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Милан

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

1X

21%

1.52

П2

16%

2.65

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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