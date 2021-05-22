Агент Лаутаро провел переговоры с двумя мадридскими клубами

Агент форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса провел переговоры с представителями «Атлетико» и «Реала», сообщает Marca.

«Сливочные» рассматривают нападающего «нерадзурри» на тот случай, если не смогут заполучить Килиана Мбаппе или Эрлина Холанна. «Матрасники» считают аргентинца хорошей заменой Луису Суаресу, который может покинуть клуб уже в июне.

Главный тренер «Интера» Антонио Конте хочет сохранить Лаутаро в составе своей команды. Однако «нерадзурри» могут рассмотреть продажу футболиста из-за сложного финансового положения.

В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл 47 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 18 голов и 10 результативных передач.