Агент Лаутаро Мартинеса опроверг слухи о том, что ведет переговоры о новом контракте с «Интером»
14:52
Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Бето Яке сообщил, что не ведет переговоры о новом контракте с «нерадзурри».
«Возникают постоянные слухи. Но ничего конкретного не было, — цитирует агента TNT. — У Лаутаро есть еще два года по контракту. И мы не обсуждали ничего нового».
Ранее сообщалось, что основную борьбу за игрока ведут «Реал» и «Барселона». Однако позже агент аргентинца опроверг эту информацию.
Трансфер нападающего оценивается порталом Transfermarket в 70 миллионов евро.