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Агент Лаутаро Мартинеса опроверг слухи о том, что ведет переговоры о новом контракте с «Интером»

14:52
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Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Бето Яке сообщил, что не ведет переговоры о новом контракте с «нерадзурри».

«Возникают постоянные слухи. Но ничего конкретного не было, — цитирует агента TNT. — У Лаутаро есть еще два года по контракту. И мы не обсуждали ничего нового».

Ранее сообщалось, что основную борьбу за игрока ведут «Реал» и «Барселона». Однако позже агент аргентинца опроверг эту информацию.

Трансфер нападающего оценивается порталом Transfermarket в 70 миллионов евро.

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