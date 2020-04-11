Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, Альберт Яке прокомментировал слухи об интересе к футболисту со стороны «Барселоны».

— Кто бы не хотел играть вместе с Месси? Лаутаро, обсуждая матчи вместе с Лионелем за сборную, говорил, что его мечта сыграть с Месси за национальную команду сбылась в таком молодом возрасте, — приводит Marca слова Яке. — Тем не менее, Мартинес нечасто поднимает эту тему, он — сдержанный парень. Если спросите его, где он хочет играть, то он ничего не скажет. Лаутаро не потеряет голову из-за интереса больших клубов. Если говорить об этом интересе, то могу лишь сказать, что официальной информации нет. В прессе постоянно появляются какие-то слухи, мне часто звонят из Мадрида, Барселоны, из Англии, потому что говорят, что Мартинесом интересуются «Реал», «Барселона» или «Челси». Тем не менее, я совру, если скажу, что ведется какая-то работа по трансферу Лаутаро.

На счету 22-летнего Мартинеса 16 голов и 4 результативных передачи в 31 матче за «Интер» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 22-летнего аргентинца в 64 миллиона евро.