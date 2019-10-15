Агент Лаутаро Мартинес подтвердил интерес со стороны «Барселоны»

Агент нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса Альберто Яке подтвердил, что его клиент находится в сфере интересов «Барселоны».

— Эти разговоры — правда, — приводит слова агента Marca. — С нами никто не связывался, но мы знаем, что представители «Барселоны» следят за Мартинесом.

Ранее появлялась информация, что миланский клуб ведет переговоры о продлении контракта с нападающим. Клуб хочет заключить с 22-летним аргентинцем соглашение до 2024 года. Также в контракте игрока будет прописана сумма отступных в размере 111 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Лаутаро Мартинес провел за «Интер» 9 матчей во всех турнирах и забил 3 мяча. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 40 миллионов евро.