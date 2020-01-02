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Агент Кулушевски: «В этом сезоне Деяну сопутствует удача»

19:25
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Агент полузащитника Деяна Кулушевски Стефано Сэм подтвердил, что его клиент прошел медобследование перед переходом в «Ювентус».

— Деян очень доволен. В этом сезоне ему сопутствует удача, — цитирует агента Tuttojuve.

— Он прошел медобследование в Турине. Но я больше ничего не могу пока сказать.

19-летний швед принадлежит «Аталанте» и выступает за «Парму» на правах аренды. В текущем сезон он провел 19 матчей за «Парму» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.

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