Агент Кулушевски: «В этом сезоне Деяну сопутствует удача»

Агент полузащитника Деяна Кулушевски Стефано Сэм подтвердил, что его клиент прошел медобследование перед переходом в «Ювентус».

— Деян очень доволен. В этом сезоне ему сопутствует удача, — цитирует агента Tuttojuve.

— Он прошел медобследование в Турине. Но я больше ничего не могу пока сказать.

19-летний швед принадлежит «Аталанте» и выступает за «Парму» на правах аренды. В текущем сезон он провел 19 матчей за «Парму» во всех турнирах и забил четыре мяча при семи голевых передачах.