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Агент Кокорина отреагировал на новость о возможной игре в старте «Фиорентины» в матче Кубка

17:45
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Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что форвард начнет матч против «Беневенто» в стартовом составе. Ранее об этом сообщали РИА «Новости».

«Игра начнется — все увидите. У тренера есть информация», — сказал Бердышев «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел четыре матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

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Владимир Пушкарев все материалы автора

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