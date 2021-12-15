Агент Кокорина отреагировал на новость о возможной игре в старте «Фиорентины» в матче Кубка
17:45
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что форвард начнет матч против «Беневенто» в стартовом составе. Ранее об этом сообщали РИА «Новости».
«Игра начнется — все увидите. У тренера есть информация», — сказал Бердышев «СЭ».
В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел четыре матча за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.
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