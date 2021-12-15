Агент Кокорина отреагировал на новость о возможном попадании игрока в стартовый состав на матч Кубка Италии

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий начнет матч против «Беневенто» в стартовом составе. Раннее об этом сообщал РИА «Новости».

«Игра начнётся — все увидите. У тренера есть информация», — сказал Бердышев «СЭ».

В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел четыре матча и не отметился результативными действиями. В стане итальянского клуба Кокорин еще ни разу не начинал игру в старте.