Агент Кокорина отреагировал на новость о возможном попадании игрока в стартовый состав на матч Кубка Италии
17:30
Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что нападающий начнет матч против «Беневенто» в стартовом составе. Раннее об этом сообщал РИА «Новости».
«Игра начнётся — все увидите. У тренера есть информация», — сказал Бердышев «СЭ».
В нынешнем сезоне 30-летний россиянин провел четыре матча и не отметился результативными действиями. В стане итальянского клуба Кокорин еще ни разу не начинал игру в старте.
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