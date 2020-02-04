Алессандро Могги, агент нападающего «Лацио» Чиро Иммобиле, считает своего клиента лучшим форвардом в Европе. В 28 матчах он забил 28 голов и сделал 6 результативных передач.

- Думаю, что сейчас он лучший нападающий в Европе, не говоря уже об Италии, — приводит слова агента Football Italia. — «Лацио» не случайно так высоко поднялся в таблице, это связано с тяжелой работой. Спортивный директор Игли Таре в течение нескольких лет проделал большую работу, используя ресурсы, уступающие многим другим клубам, создавая конкурентоспособную команду, которая даже борется за Скудетто.