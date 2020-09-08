Агент Игуаина прибыл в Италию для переговоров об уходе игрока из «Ювентуса»

Николас Игуаин, брат и агент нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, прибыл в Италию, сообщает TMW. Агент проведет переговоры с руководством клуба об уходе нападающего.

Ожидается, что 32-летний аргентинец продолжит карьеру в клубе MLS «Интер Майами», где одним из владельцев является Дэвид Бекхэм.

Текущий контракт Игуаина истекает в июне 2021 года. В сезоне-2019/20 он провел 44 матча и забил 11 мячей во всех турнирах.