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Агент Хюсая заявил, что игрок покинет «Наполи»

20:46
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Агент защитника «Наполи» Эльсеида Хюсая Марио Джиуфредди заявил, что его клиент намерен покинуть клуб. Неаполитанцы предлагали 25-летнему албанцу продлить контракт, но стороны не смогли прийти к соглашению, информирует Corriere dello Sport.

Нынешнее соглашение Хюсая с «Наполи» рассчитано до 2021 года. Летом игрока хотела приобрести «Рома», но тогда клубы не смогли договориться об условиях трансфера.

В этом сезоне защитник провел три матча.

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