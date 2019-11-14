Агент Хюсая: «Челси готов был отдать за Эльсеида 50 млн евро»

Агент защитника «Наполи» Эльсеид Хюсай Марио Джиуфредди рассказал о том, что «Челси» готов был приобрести игрока, а также о возможном переходе в «Рому».

— Полтора года назад «Наполи» мог получить от «Челси» 50 миллионов евро за него, — приводит слова Джиуфредди Radio Punto Nuovo . — Если Хюсай останется в Неаполе до конца сезона, неаполитанский клуб рискует потерять игрока бесплатно.

Хюсаю нравится «Рома», но я ничего не знаю о возможном переходе. Римляне нуждаются в защитнике. Спинаццола хороший игрок, но у него часто бывают проблемы. Флоренци не защитник, но из того, что я вижу, ему не дают места на другой позиции.

25-летний албанец выступает за «Наполи» с 2015 года. В текущем сезоне Хюсай провел 4 матча в серии А.