Агент Хакими опроверг слухи о напряженных отношениях между «Реалом» и «Интером»

Алехандро Камано, агент защитника «Интера» Ашрафа Хакими, назвал слухами разговоры о возможном возвращении его клиента в «Реал» из-за задержки по оплате трансфера.

«Разговоры о Хакими в Мадриде? Какие? Я ничего не знаю. Нам никто не звонил из Мадрида. У Ашрафа все хорошо в «Интере» и он сфокусирован на следующих играх команды. Его цель — победы в майке «Интера», он не думает ни о чем больше» — сказал агент FCInter1908.

22-летний Хакими пришел в «Интер» из «Реала» перед началом нынешнего сезона за 40 миллионов евро. Ранее сегодня сообщалось о намерении президента мадридского клуба вернуть марокканца из-за задержки первого транша (10 миллионов) за трансфер.