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Агент Хакими: «Ашраф покинул «Реал» из-за Зидана»

5 июля 2020, 19:32
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Алехандро Камано, агент защитника «Интера» Ашрафа Хакими, рассказал о причинах перехода из «Реала».

— Хакими покинул «Реал» из-за Зидана, — приводит слова Камано Al Mountakhab. — Ему нужно объяснить, почему он ни разу не позвонил Ашрафу. Не думаю, что он мог остаться в «Реале», учитывая наличие в команде Карвахаля. Однако я верю в светлое будущее Ашрафа в «Интере».

Конте находился в постоянном контакте с Хакими. Он рассказывал ему о проекте клуба, поэтому мы и выбрали «Интер».

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