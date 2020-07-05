Агент Хакими: «Ашраф покинул «Реал» из-за Зидана»

Алехандро Камано, агент защитника «Интера» Ашрафа Хакими, рассказал о причинах перехода из «Реала».

— Хакими покинул «Реал» из-за Зидана, — приводит слова Камано Al Mountakhab. — Ему нужно объяснить, почему он ни разу не позвонил Ашрафу. Не думаю, что он мог остаться в «Реале», учитывая наличие в команде Карвахаля. Однако я верю в светлое будущее Ашрафа в «Интере».

Конте находился в постоянном контакте с Хакими. Он рассказывал ему о проекте клуба, поэтому мы и выбрали «Интер».