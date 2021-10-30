Агент Эриксена отреагировал на слухи об уходе футболиста из «Интера» из-за медицинских ограничений
Мартин Скутс, агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена отреагировал на слухи о возможном уходе футболиста из команды.
«У любого футболиста есть цена. У Кристиана есть контракт с «Интером», так что у него технически тоже есть цена. Все это — вопрос цены, это имеет не очень большое отношение к самому Кристиану. У Эриксена все в порядке, он много времени проводит с семьей. Он в хорошей форме. Если появятся какие-то новости по поводу его будущего, мы об этом сообщим», — приводит Goal слова Скутса.
28 октября сообщалось, что «Интер» готов продать 29-летнего датчанина, поскольку тот не может выступать в чемпионате Италии из-за медицинских ограничений. Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что он перенес остановку сердца. Датачанину установили кардиовертер-дефибриллятор.
По правилам итальянских футбольных лиг Эриксен не может принимать участие в матчах с дефибрилятором.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/he-is-in-good-shape-eriksens-agent-responds-to-inter-sale/1gkquahvxh10j1mve2svz2n4t2
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