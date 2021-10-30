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Агент Эриксена отреагировал на слухи об уходе футболиста из «Интера» из-за медицинских ограничений

13:30

Мартин Скутс, агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена отреагировал на слухи о возможном уходе футболиста из команды.

«У любого футболиста есть цена. У Кристиана есть контракт с «Интером», так что у него технически тоже есть цена. Все это — вопрос цены, это имеет не очень большое отношение к самому Кристиану. У Эриксена все в порядке, он много времени проводит с семьей. Он в хорошей форме. Если появятся какие-то новости по поводу его будущего, мы об этом сообщим», — приводит Goal слова Скутса.

28 октября сообщалось, что «Интер» готов продать 29-летнего датчанина, поскольку тот не может выступать в чемпионате Италии из-за медицинских ограничений. Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что он перенес остановку сердца. Датачанину установили кардиовертер-дефибриллятор.

По правилам итальянских футбольных лиг Эриксен не может принимать участие в матчах с дефибрилятором.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Online-prognoz.ru
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  • TopPari
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  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Ростов

П1

24%

1.71

ТБ 2.5

19%

1.95

Ф2 (1.0)

15%

1.69
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Милан

1X

27%

1.42

X2

20%

1.64

ТМ 3.5

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 4
Динамо 1
Матч завершен

Обе забьют - да

28%

1.68

П1

25%

1.52

Ф1 (-1.5)

16%

2.34

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/he-is-in-good-shape-eriksens-agent-responds-to-inter-sale/1gkquahvxh10j1mve2svz2n4t2

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Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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