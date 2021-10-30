Агент Эриксена отреагировал на слухи об уходе футболиста из «Интера» из-за медицинских ограничений

Мартин Скутс, агент полузащитника «Интера» Кристиана Эриксена отреагировал на слухи о возможном уходе футболиста из команды.

«У любого футболиста есть цена. У Кристиана есть контракт с «Интером», так что у него технически тоже есть цена. Все это — вопрос цены, это имеет не очень большое отношение к самому Кристиану. У Эриксена все в порядке, он много времени проводит с семьей. Он в хорошей форме. Если появятся какие-то новости по поводу его будущего, мы об этом сообщим», — приводит Goal слова Скутса.

28 октября сообщалось, что «Интер» готов продать 29-летнего датчанина, поскольку тот не может выступать в чемпионате Италии из-за медицинских ограничений. Напомним, 12 июня в конце первого тайма матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) Эриксен упал на газон и не смог подняться. На протяжении 15 минут полузащитнику оказывали экстренную помощь на поле, после чего увезли в больницу. Позднее выяснилось, что он перенес остановку сердца. Датачанину установили кардиовертер-дефибриллятор.

По правилам итальянских футбольных лиг Эриксен не может принимать участие в матчах с дефибрилятором.