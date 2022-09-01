Агент Шомуродова: «Элдор остается в «Роме»

Кахор Муминов, агент нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова, рассказал о будущем своего клиента.

— Правда, что Элдор остается в «Роме»?

— Да, это так. Клуб отказывался рассматривать все предложения, которые приносили мы, и которые приходили напрямую. Предложения приходили в июне, июле и даже в последние дни и часы трансферного окна. Нам казалось, что Шомуродову было бы правильнее уйти в аренду, чтобы получать больше игрового времени. Но «Рома», несмотря на некоторые утечки информации в прессу, всегда заявляла, что Элдор — важная часть их спортивного проекта. Будем стараться видеть в этом позитив.

— Какие клубы, если не секрет, обращались по поводу Шомуродова?

— Мы не комментируем сделки, которые не состоялись, — приводит слова Муминова Championat.Asia.

По информации СМИ, интерес к 27-летнему узбеку проявляли клубы из Италии, Германии и Англии.

В нынешнем сезоне Шомуродов не принял участия ни в одном матче за римлян. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.