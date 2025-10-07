Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 00:53

Агент форварда «Интера» Эспозито: «Нам нужно прекратить шумиху вокруг него в СМИ»

Агент нападающего «Интера» Франческо Эспозито Марио Джуфредди отметил, что уровень ажиотажа вокруг форварда начал превышать допустимый для молодого игрока.

«Нам нужно прекратить шумиху вокруг него в средствах массовой информации. Вы возлагаете огромные надежды на парня, который только начинает свою карьеру. Пусть он работает, пусть совершает ошибки и совершенствуется — именно так строится карьера», — цитирует агента Tuttomercatoweb.

По словам Джуфредди, 20-летний итальянец сосредоточен исключительно на футболе, а не на спекуляциях о своем будущем.

В сезоне-2025/26 в 6 матчах во всех турнирах форвард забил 1 гол.

Контракт Эспозито с «Интером» действует до 30 июня 2030 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Интер (Интернационале)
Пио Эспозито
Читайте также
Гендир красно-белых уволился, Акинфееву удалось избежать серьезной травмы. Что произошло после матча ЦСКА - «Спартак»
Фон дер Ляйен призвала страны ЕС внимательно выслушать речь Путина на «Валдае»
Конфликт между «ПСЖ» и Федерацией футбола Франции продолжается: теперь из-за травмы Барколя
В Красноярском крае ищут пропавшую семью туристов. Что известно
Бойцы «Востока» разоблачили потребовавшего эвакуации бойца ВСУ в форме ВС РФ
Ферстаппен продолжает сокращать отрыв от «Макларенов». Успеет ли до конца сезона?
Популярное видео
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
ЦСКА обыграл «Спартак», первая победа «Сочи»: видео голов
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Черноморец»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ротор»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Арсенал»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Шинник»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 4 октября
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Родина»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Волга»: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 13-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тудор о ничьей с «Миланом»: «Сложный матч против сильной команды»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 6 5 0 1 12-6 15
2
 Рома 6 5 0 1 7-2 15
3
 Милан 6 4 1 1 9-3 13
4
 Ювентус 6 3 3 0 9-5 12
5
 Интер 6 4 0 2 17-8 12
6
 Аталанта 6 2 4 0 11-5 10
7
 Болонья 6 3 1 2 9-5 10
8
 Кремонезе 6 2 3 1 7-8 9
9
 Комо 6 2 3 1 7-5 9
10
 Сассуоло 6 3 0 3 8-8 9
11
 Кальяри 6 2 2 2 6-6 8
12
 Удинезе 6 2 2 2 6-9 8
13
 Лацио 6 2 1 3 10-7 7
14
 Лечче 6 1 2 3 5-10 5
15
 Парма 6 1 2 3 3-7 5
16
 Торино 6 1 2 3 5-13 5
17
 Фиорентина 6 0 3 3 4-8 3
18
 Верона 6 0 3 3 2-9 3
19
 Дженоа 6 0 2 4 3-9 2
20
 Пиза 6 0 2 4 3-10 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.10 16:00
Лечче – Сассуоло
 - : -
18.10 16:00
Пиза – Верона
 - : -
18.10 19:00
Торино – Наполи
 - : -
18.10 21:45
Рома – Интер
 - : -
19.10 13:30
Комо – Ювентус
 - : -
19.10 16:00
Кальяри – Болонья
 - : -
19.10 16:00
Дженоа – Парма
 - : -
19.10 19:00
Аталанта – Лацио
 - : -
19.10 21:45
Милан – Фиорентина
 - : -
20.10 21:45
Кремонезе – Удинезе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 4
Маттео Канчельери

Маттео Канчельери

Лацио

 3
П
Анж-Йоан Бонни

Анж-Йоан Бонни

Интер

 3
Федерико Димарко

Федерико Димарко

Интер

 3
Валентин Кастельянос

Валентин Кастельянос

Лацио

 3
И К Ж
Хакобо Рамон

Хакобо Рамон

Комо

 5 1 2
Реда Белаян

Реда Белаян

Лацио

 4 1 1
Первис Эступиньян

Первис Эступиньян

Милан

 5 1 1
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости