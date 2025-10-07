Агент форварда «Интера» Эспозито: «Нам нужно прекратить шумиху вокруг него в СМИ»
Агент нападающего «Интера» Франческо Эспозито Марио Джуфредди отметил, что уровень ажиотажа вокруг форварда начал превышать допустимый для молодого игрока.
«Нам нужно прекратить шумиху вокруг него в средствах массовой информации. Вы возлагаете огромные надежды на парня, который только начинает свою карьеру. Пусть он работает, пусть совершает ошибки и совершенствуется — именно так строится карьера», — цитирует агента Tuttomercatoweb.
По словам Джуфредди, 20-летний итальянец сосредоточен исключительно на футболе, а не на спекуляциях о своем будущем.
В сезоне-2025/26 в 6 матчах во всех турнирах форвард забил 1 гол.
Контракт Эспозито с «Интером» действует до 30 июня 2030 года.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|5
|0
|1
|12-6
|15
|
2
|Рома
|6
|5
|0
|1
|7-2
|15
|
3
|Милан
|6
|4
|1
|1
|9-3
|13
|
4
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-5
|12
|
5
|Интер
|6
|4
|0
|2
|17-8
|12
|
6
|Аталанта
|6
|2
|4
|0
|11-5
|10
|
7
|Болонья
|6
|3
|1
|2
|9-5
|10
|
8
|Кремонезе
|6
|2
|3
|1
|7-8
|9
|
9
|Комо
|6
|2
|3
|1
|7-5
|9
|
10
|Сассуоло
|6
|3
|0
|3
|8-8
|9
|
11
|Кальяри
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
12
|Удинезе
|6
|2
|2
|2
|6-9
|8
|
13
|Лацио
|6
|2
|1
|3
|10-7
|7
|
14
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|5-10
|5
|
15
|Парма
|6
|1
|2
|3
|3-7
|5
|
16
|Торино
|6
|1
|2
|3
|5-13
|5
|
17
|Фиорентина
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|Верона
|6
|0
|3
|3
|2-9
|3
|
19
|Дженоа
|6
|0
|2
|4
|3-9
|2
|
20
|Пиза
|6
|0
|2
|4
|3-10
|2
|18.10
|16:00
|
Лечче – Сассуоло
|- : -
|18.10
|16:00
|
Пиза – Верона
|- : -
|18.10
|19:00
|
Торино – Наполи
|- : -
|18.10
|21:45
|
Рома – Интер
|- : -
|19.10
|13:30
|
Комо – Ювентус
|- : -
|19.10
|16:00
|
Кальяри – Болонья
|- : -
|19.10
|16:00
|
Дженоа – Парма
|- : -
|19.10
|19:00
|
Аталанта – Лацио
|- : -
|19.10
|21:45
|
Милан – Фиорентина
|- : -
|20.10
|21:45
|
Кремонезе – Удинезе
|- : -
|Г
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|4
|
|
Маттео Канчельери
Лацио
|3
|П
|
|
Анж-Йоан Бонни
Интер
|3
|
|
Федерико Димарко
Интер
|3
|
|
Валентин Кастельянос
Лацио
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Хакобо Рамон
Комо
|5
|1
|2
|
|
Реда Белаян
Лацио
|4
|1
|1
|
|
Первис Эступиньян
Милан
|5
|1
|1