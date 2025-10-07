Агент форварда «Интера» Эспозито: «Нам нужно прекратить шумиху вокруг него в СМИ»

Агент нападающего «Интера» Франческо Эспозито Марио Джуфредди отметил, что уровень ажиотажа вокруг форварда начал превышать допустимый для молодого игрока.

«Нам нужно прекратить шумиху вокруг него в средствах массовой информации. Вы возлагаете огромные надежды на парня, который только начинает свою карьеру. Пусть он работает, пусть совершает ошибки и совершенствуется — именно так строится карьера», — цитирует агента Tuttomercatoweb.

По словам Джуфредди, 20-летний итальянец сосредоточен исключительно на футболе, а не на спекуляциях о своем будущем.

В сезоне-2025/26 в 6 матчах во всех турнирах форвард забил 1 гол.

Контракт Эспозито с «Интером» действует до 30 июня 2030 года.