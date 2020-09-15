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Агент Дибалы прибыл в Турин для переговоров с «Ювентусом»

16:00
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Агент нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы прибыл в Турин. Он проведет переговоры с туринским клубом относительно нового контракта своего клиента, сообщает La Gazzetta dello Sport.

26-летний аргентинец хочет получать по новому соглашению 11 миллионов евро за сезон. Нынешний контракт Дибалы с «Юве» рассчитан до 2022 года.

В прошлом сезоне Дибала провел 46 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и сделал 8 результативных передач.

Первый матч сезона-2020/21 «Ювентус» проведет с «Сампдорией» 20 сентября.

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