Агент Дибала прибыл в Турин на переговоры с «Ювентусом»

Агент Хорхе Антун, который представляет интересы нападающего «Ювентуса» Пауло Дибала, прибыл в Турин. В ближайшие время агент проведет с клубом переговоры о новом соглашении 28-летнего аргентинца, пишет в Twitter журналист Николо Скира.

Ранее появлялась информация, что «Юве» готов платить Дибала 8 миллионов евро за сезон плюс 2-3 миллиона в виде различных бонусов. Отмечается, что «Ювентус» настаивает на том, чтобы агент Дибала Хорхе Антун отказался от значительной части комиссии за сделку.

В сезоне-2021/22 Дибала провел 27 матчей за «Ювентус», на его счету 12 голов и 6 результативных передач.

Форвард выступает за команду с июля 2015 года, контракт аргентинца с клубом действует до конца июня 2022 года.