Агент Дибала прибыл в Италию для завершения переговоров с «Ювентусом»

Хорхе Антун, агент форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы прибыл в Италию, сообщает инсайдер Николо Скира. Стороны близки к заключению новой сделки и должны оформить все бумаги.

По информации источника, новое соглашение 28-летнего аргентинца с туринским клубом будет действовать до 2026 года.

Действующий контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Дибала забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах.