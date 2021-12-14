Агент Дибала прибыл в Италию для завершения переговоров с «Ювентусом»
16:56
Хорхе Антун, агент форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы прибыл в Италию, сообщает инсайдер Николо Скира. Стороны близки к заключению новой сделки и должны оформить все бумаги.
По информации источника, новое соглашение 28-летнего аргентинца с туринским клубом будет действовать до 2026 года.
Действующий контракт форварда с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.
В нынешнем сезоне Дибала забил 8 мячей и отдал 4 результативные передачи в 17 матчах.
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