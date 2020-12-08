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Агент де Лигта считает, что защитник станет сильнейшим в мире и выиграет Золотой мяч

07:37
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Мино Райола, агент защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта, рассказал о том, что игрок может стать лучшим защитником в мире.

«Он может стать капитаном «Ювентуса». «Барселона» и «Бавария» хотели его, но привезти его в Турин было идеальным выбором. На своей позиции он станет сильнейшим в мире и выиграет Золотой мяч», — приводит слова Райолы журналист Николо Скира.

В текущем сезоне 21-летний голландец провел пять матчей во всех турнирах, в которых заработал желтую карточку.

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