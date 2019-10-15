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Агент Буффона: «Джанлуиджи может играть до 44 лет»

14:58
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Агент голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвано Мартина рассказал, когда его клиент может завершить профессиональную карьеру. Нынешнее соглашение 41-летнего вратаря с «Юве» рассчитано до лета 2020 года.

— «Вернуться в «Ювентус» было правильным решением для Буффона, он все еще силен и готов бороться за место в составе, — приводит слова агента Football Italia со ссылкой на Sportitalia. - Думаю, он доиграет этот сезон, а потом сможет провести еще несколько лет, играя до 44 лет.

Я посоветовал ему закончить тренерские курсы, чтобы он мог заняться этим, когда завершит карьеру. Ему это должно понравиться.

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