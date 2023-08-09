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Сегодня, 14:12

Агент Бийола заявил, что будущее футболиста определит «Удинезе»

Алина Савинова
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Футбольный агент Роберт Чибеж ответил на вопрос, как обстоит ситуация с будущим словенского футболиста Яки Бийола.

«Яка по-прежнему является игроком «Удинезе», он один из капитанов команды. К нему есть определенный интерес, но пока мы не знаем, что может случиться завтра. Есть шанс, что он останется в «Удинезе», как есть шанс на то, что он уйдет. У него есть опции, но в «Удинезе» должны решить, хотят ли они его сохранить или отпустить», — приводит «РБ Спорт» слова Чибежа.

Бийол перешел в «Удинезе» в 2022 году за 4 миллиона евро. Ранее он выступал за «Ганновер» и ЦСКА, в составе которого стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-bijola-k-yake-est-interes-no-ego-budushhee-opredelit-udineze/
Футбол
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