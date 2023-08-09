Агент Бийола заявил, что будущее футболиста определит «Удинезе»
Футбольный агент Роберт Чибеж ответил на вопрос, как обстоит ситуация с будущим словенского футболиста Яки Бийола.
«Яка по-прежнему является игроком «Удинезе», он один из капитанов команды. К нему есть определенный интерес, но пока мы не знаем, что может случиться завтра. Есть шанс, что он останется в «Удинезе», как есть шанс на то, что он уйдет. У него есть опции, но в «Удинезе» должны решить, хотят ли они его сохранить или отпустить», — приводит «РБ Спорт» слова Чибежа.
Бийол перешел в «Удинезе» в 2022 году за 4 миллиона евро. Ранее он выступал за «Ганновер» и ЦСКА, в составе которого стал обладателем Суперкубка России в 2018 году.
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14
|Эмполи
|0
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|0
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15
|Салернитана
|0
|0
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|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
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19
|Дженоа
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
|
Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
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Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
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|21:45
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Болонья – Милан
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