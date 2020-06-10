Агент Бильи не исключил возвращения аргентинца на родину

Агент полузащитника «Милана» Лукаса Бильи, Энцо Монтепаоне не исключил возможность возвращения аргентинца на родину.

— Я не исключаю, что Лукас может вернуться в Аргентину, он будет принимать решение вместе с семьей, — приводит Calciomercato слова Монтепаоне. — Могу уверить, что он еще не вел переговоров с «Бокой Хуниорс» или «Индепендьенте». В данный момент мы общаемся с несколькими европейскими клубами.

В сезоне-2019/20 Билья провел за «Милан» 7 матчей, на его счету 1 результативная передача. Контракт 34-летнего аргентинца с «россонери» действует до конца июня 2020 года.