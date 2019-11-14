Агент Бельерина: «К Эктору есть интерес от итальянского клуба»

Агент защитника «Арсенала» Эктора Бельерина Альберто Ботинес рассказал об интересе к своему клиенту из серии А.

— В настоящее время Эктор сосредоточен на работе в своей команде, — сказал Ботинес Sky Sport Italia. — Он получил тяжелую травму и возвращается к своему обычному уровню. Ему нравится Италия, уже был интерес со стороны одного итальянского клуба, но я не могу его раскрыть. Посмотрим, как пройдет сезон.

В этом сезоне 24-летний испанец один матч в АПЛ против «Лестера» (0:2), две игры в Кубке лиги и Лиге Европы. Бельерин в сентябре восстановился после травмы, из-за которой не играл с января.