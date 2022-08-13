Агент Миранчука о родном городе «Аталанты»: «Бергамо — прекрасный город, близко от центра. Обстановка обалденная»
Вадим Шпинев, агент российского полузащитника Алексея Миранчука, рассказал о городе Бергамо, в котором выступает «Аталанта».
«Алексей переехал из деревни в город? Нет, так говорить нельзя. Бергамо — прекрасный город, близко от центра, Милана. Обстановка обалденная. Я 9 суток находился с ним, мы много гуляли. Везде узнают, фотографируются и берут интервью. В Турине тоже несколько случаев таких было», — сказал Шпинев.
11 августа «Торино» объявил об аренде Миранчука у «Аталанты» с правом выкупа. Сумма, прописанная в виде отступных за игрока, не уточняется. Однако ранее сообщалось, что она может составить 12 миллионов евро.
26-летний россиянин будет выступать за «Торино» до конца сезона-2022/23.
Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре 2020 года. За это время он сыграл за команду 56 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.
В прошлом сезоне «Торино» занял 10-е место в серии А, набрав 50 очкав в 38 матчах, «Аталанта» стала восьмой (59 очков).
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3
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4
|Ювентус
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5
|Лацио
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6
|Рома
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7
|Фиорентина
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8
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9
|Верона
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10
|Торино
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11
|Сассуоло
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12
|Удинезе
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13
|Болонья
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14
|Эмполи
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|0-0
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15
|Сампдория
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16
|Специя
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17
|Салернитана
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18
|Лечче
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19
|Кремонезе
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20
|Монца
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|13.08
|19:30
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Милан – Удинезе
|- : -
|13.08
|19:30
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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|13.08
|21:45
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Монца – Торино
|- : -
|14.08
|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
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Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
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Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
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Специя – Эмполи
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|15.08
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Верона – Наполи
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Ювентус – Сассуоло
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