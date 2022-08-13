Агент Миранчука — о дебюте игрока: «Леша сделал свою работу. Не нужно впадать в эйфорию, это лишь маленький шажочек»

Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Алексея Миранчука, оценил дебют игрока в составе «Торино».

Россиянин забил гол в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы», но был заменен в перерыве.

«Человек сделал свою работу. Первый тайм складывается удачно — Леша забил гол! Желаю «Торино» закончить матч победой. Это всего лишь маленький шажочек для Миранчука, но не более того. Это лишь первый тур чемпионата, до идеалов еще далеко. Мы все очень рады, но в эйфорию впадать не нужно, спокойно», — сказал агент.