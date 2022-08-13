Агент Миранчука — о дебюте игрока: «Леша сделал свою работу. Не нужно впадать в эйфорию, это лишь маленький шажочек»
Агент Вадим Шпинев, представляющий интересы полузащитника Алексея Миранчука, оценил дебют игрока в составе «Торино».
Россиянин забил гол в матче 1-го тура чемпионата Италии против «Монцы», но был заменен в перерыве.
«Человек сделал свою работу. Первый тайм складывается удачно — Леша забил гол! Желаю «Торино» закончить матч победой. Это всего лишь маленький шажочек для Миранчука, но не более того. Это лишь первый тур чемпионата, до идеалов еще далеко. Мы все очень рады, но в эйфорию впадать не нужно, спокойно», — сказал агент.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
20
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|4 : 2
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|0 : 2
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|1 : 2
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|1 : 2
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|
|
Браим Диас
Милан
|1
|П
|
|
Маттео Дармиан
Интер
|1
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|1
|
|
Федерико Ди Франческо
Лечче
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мишель Ндари Адопо
Торино
|1
|0
|1
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|0
|1
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