Агент Алексея Миранчука — о сообщениях инсайдеров: «Скажу литературным языком — никаких романов я не читаю»
Вадим Шпинев, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, прокомментировал пост известного инсайдера Фабрицио Романо о том, что спортивный директор «Атланты Юнайтед» прилетел в Бергамо для согласования трансфера россиянина.
«Он написал, что спортдиректор «Атланты» уже прилетел в Бергамо? Я не работаю в билетных кассах, поэтому не могу подтвердить эту информацию. Романо написал, что сделка может составить 15 миллионов евро? Скажу литературным языком — никаких романов я не читаю», — цитирует «РБ Спорт» Шпинева.
Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В сезоне-2024/25 он провел 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.
Источник: «РБ Спорт»
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