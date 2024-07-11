Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 17:45

Агент Миранчука: «Алексей с 9 июля в составе «Аталанты» и готовится к сезону»

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вадим Шпинев, представитель полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука прокомментировал информацию об интересе к игроку со стороны клуба МЛС «Атланты Юнайтед».

«Алексей уже с 9 июля находится в составе «Аталанты» и готовится к старту сезона. Начнет Миранчук сезон в Италии или США? Сейчас рассказывают много сказок про «Атланту». Я об этом ничего не знаю», — цитирует Шпинева Sport24.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что североамериканский клуб предложил за Миранчука 11 миллионов.

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В минувшем сезоне он провел за бергамасков 42 матча во всех турнирах, забил 4 мяча и сделал 12 голевых передач.

Источник: Sport24
Алексей Миранчук
Футбол
ФК Аталанта
Вадим Шпинев
0
Читайте также
Капитан сборной Испании избежал травмы после стыка с охранником на Евро-2024
Семью спортивного комментатора BBC Джона Ханта расстреляли из арбалета
ФСБ предотвратила нападение на православный храм в Майкопе
Безумное побоище футболистов с болельщиками. Что случилось в матче Кубка Америки-2024 Уругвай – Колумбия
На Украине сообщили об аресте заходившего в Севастополь иностранного судна
Тревожная масса: в РФ участилось использование запрещенной добавки в продуктах
Популярное видео
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Алексей Миранчук: «Аталанта» и сезон-2023/24
Директор «Атланты» из МЛС прибыл в Италию на переговоры по Миранчуку
В Италии сообщили о запросах из МЛС по Миранчуку: «Наиболее конкретный из «Атланты»
Ди Марцио: Алексей Миранчук может продолжить карьеру в «Атланте» из МЛС
В Италии заявили, что «Аталанта» не рассчитывает на Миранчука в следующем сезоне
Камоцци считает, что «Аталанта» совершит ошибку, если расстанется с Миранчуком
Источник: Миранчук не входит в планы «Аталанты»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Кварацхелии: «Если в «Наполи» скажут, что надо остаться, Хвича будет играть дальше»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
3
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
4
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
5
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
6
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
10
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
13
 Верона 0 0 0 0 0-0 0
14
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
15
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
16
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
17
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
18
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
19
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
20
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.08 19:30
Дженоа – Интер
 - : -
17.08 19:30
Парма – Фиорентина
 - : -
17.08 21:45
Милан – Торино
 - : -
17.08 21:45
Эмполи – Монца
 - : -
18.08 19:30
Болонья – Удинезе
 - : -
18.08 19:30
Верона – Наполи
 - : -
18.08 21:45
Кальяри – Рома
 - : -
18.08 21:45
Лацио – Венеция
 - : -
19.08 19:30
Лечче – Аталанта
 - : -
19.08 21:45
Ювентус – Комо
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости