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Сегодня, 21:06

Адвокаты Роналду не получили доступ к документам о расследовании финансовых махинаций «Ювентуса»

Иван Шитик
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Адвокаты бывшего нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду запросили документы о расследовании финансовых махинациях туринского клуба, однако получили отказ, сообщает Football Italia.

«Ювентус» должен португальскому форварду 19,9 миллиона евро. Роналду согласился заморозить зарплату на четыре месяца в 2020 году, во время пандемии коронавируса.

На прошлой неделе «Ювентус» опубликовал пересмотренный сводный финансовый отчет, но долг перед Роналду в нем не фигурирует.

В конце 2022 года совет директоров «Ювентуса» в полном составе подал в отставку. Это решение связывается с расследованием прокуратурой фактов нарушения отчетности и последовавшими проблемами с утверждением бюджета. Туринцы обвиняются в завышении трансферной стоимости игроков, а также в занижении данных о расходах на сотрудников и сокрытии истинного размера зарплат футболистов.

Криштиану Роналду
ФК Ювентус
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