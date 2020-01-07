Адриен Рабьо: «Мое будущее связано с «Ювентусом»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо опроверг слухи о том, что может в январе сменить команду. Француз подчеркнул, что не планирует покидать Турин.

— Мое будущее связано с «Ювентусом», — цитирует A Bola Рабьо. — Я останусь, и это правильное решение. У меня в Турине нет проблем. Я ощущаю доверие со стороны клуба и главного тренера Сарри.

В нынешнем сезоне 24-летний француз провел десять матчей в серии А и три игры в Лиге чемпионов.