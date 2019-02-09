Адриано Галлиани: "Тевес - самое большое разочарование за всю мою работу в "Милане"

Бывший руководитель "Милана" Адриано Галлиани назвал аргентинского форварда Карлоса Тевеса своим самым большим разочарованием за всю свою работу в "Милане".

- Я родился в Монце и всегда был фанатом "Милана", - приводит слова Галлиани Radio Deegay. - В детстве я часто ходил на игры. Я отказал тысяче клубов, потому что всегда чувствовал особую связь с Монцей. Мне не платят здесь, я все делаю со страстью.

"Милан" изменился больше всех остальных клубов в Европе за январь. Леонардо поменял лицо команды приобретениями Пентека и Пакеты. Я не ожидал увидеть Гаттузо на тренерском мостике. Мне кажется, что его характер настолько силен, что это может помешать его карьере. Мое самое большое разочарование за всю работу в "Милане"? Карлос Тевес. Мы были очень близки к тому, чтобы купить его.

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