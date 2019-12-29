Адриано Галлиани: «Ибрагимович не хотел покидать «Милан» в 2012 году»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани рассказал, что в 2012 году Златан Ибрагимович вынужденно покинул «россонери», перейдя в «ПСЖ». По его словам, швед не хотел этого.

— Конечно, он не хотел уходить из «Милана», — цитирует Le Figaro Галлиани. — Его пришлось продать, чтобы сбалансировать счета клуба. Златан всегда сам решал свою судьбу. Тот случай был единственным исключением. Вместе мы выиграли чемпионат Италии, добились многого.

Напомним, что Ибрагимович вернулся этой зимой в «Милан» в качестве свободного агента.