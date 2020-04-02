Адриан Муту: «Я должен был принимать другие решения в жизни»

Бывший нападающий сборной Румынии Адриан Муту считает, что допустил несколько ошибок за свою карьеру футболиста. Форвард в 2004 году был отстранен за положительный тест на кокаин, из-за чего покинул «Челси». После возобновления карьеры Муту перешел в «Ювентус», а с 2006 по 2011 год защищал цвета «Фиорентины».

— Я должен был принимать другие решения в жизни, но возможно, без них я бы не стал тем, кем являюсь сейчас, — цитирует Radio Toscana Муту. — Нужно учиться на ошибках.

Я должен был остаться в «Фиорентине», даже с учетом того, что директор Панталео Корвино вынуждал меня уйти. Мне доверял Чезаре Пранделли, мы работали вместе много лет, люди были очень приветливы ко мне во Флоренции.

Муту завершил карьеру в 2016 году, а в начале этого года возглавил молодежную сборную Румынии.