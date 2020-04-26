Адиль Рами: «Мне очень нравилось в «Милане», но у меня была проблема с Индзаги»

Защитник «Сочи» Адиль Рами рассказал о работе с Филиппо Индзаги в «Милане». Француз выступал за миланский клуб с января 2014-го по июль 2015 год.

— Когда я был в «Валенсии», Рафаэль Бенитес позвонил и попросил меня приехать в Неаполь, — сказал Рами в прямом эфире Instagram с Фабио Каннаваро. - Я сказал ему, что хотел бы сыграть в Италии, но только в Милане.