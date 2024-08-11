Абрахам не планирует покидать «Рому» ради «Милана»
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал информацию об интересе «Милана», сообщает журналист Альфредо Педулла.
«Слухи о «Милане» — это приятно, ведь это показатель того, что у меня все хорошо. Но я сосредоточен на «Роме», провожу первую предсезонную подготовку после травмы», — сказал футболист.
26-летний форвард в прошлом сезоне серии А провел 8 матчей, забив 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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|Ювентус
|0
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|0
|0
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4
|Аталанта
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Рома
|0
|0
|0
|0
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|0
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7
|Лацио
|0
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|0
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|0
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8
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|0
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|0
|0
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|0
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9
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Наполи
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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11
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Монца
|0
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Венеция
|0
|0
|0
|0
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|17.08
|19:30
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Дженоа – Интер
|- : -
|17.08
|19:30
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Парма – Фиорентина
|- : -
|17.08
|21:45
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Милан – Торино
|- : -
|17.08
|21:45
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Эмполи – Монца
|- : -
|18.08
|19:30
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Болонья – Удинезе
|- : -
|18.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|18.08
|21:45
|
Кальяри – Рома
|- : -
|18.08
|21:45
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Лацио – Венеция
|- : -
|19.08
|19:30
|
Лечче – Аталанта
|- : -
|19.08
|21:45
|
Ювентус – Комо
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