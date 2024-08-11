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Абрахам не планирует покидать «Рому» ради «Милана»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал информацию об интересе «Милана», сообщает журналист Альфредо Педулла.

«Слухи о «Милане» — это приятно, ведь это показатель того, что у меня все хорошо. Но я сосредоточен на «Роме», провожу первую предсезонную подготовку после травмы», — сказал футболист.

26-летний форвард в прошлом сезоне серии А провел 8 матчей, забив 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

ФК Рома
Артур Абрахам
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