Абрахам может уйти в «Милан» в результате обмена

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может стать игроком «Милана», сообщает pianetamilan.it.

По данным источника, футболист займет в миланском клубе место Луки Йокича. В «Рому» вместо него перейдет хавбек Алексис Салемакерс. Римляне видят в полузащитнике игрока основы.

26-летний форвард в прошлом сезоне серии А провел 8 матчей, забив 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Его контракт с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года.