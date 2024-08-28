Абрахам может уйти в «Милан» в результате обмена
Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может стать игроком «Милана», сообщает pianetamilan.it.
По данным источника, футболист займет в миланском клубе место Луки Йокича. В «Рому» вместо него перейдет хавбек Алексис Салемакерс. Римляне видят в полузащитнике игрока основы.
26-летний форвард в прошлом сезоне серии А провел 8 матчей, забив 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Его контракт с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года.
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|1
|1
|0
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|4
|
3
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
4
|Торино
|2
|1
|1
|0
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|4
|
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|2
|1
|1
|0
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|4
|
6
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|1
|1
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|4
|
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|1
|0
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|
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|2
|1
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|3
|
9
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|1
|0
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|
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|
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|0
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|2
|
13
|Кальяри
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
14
|Милан
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|
15
|Рома
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
16
|Монца
|2
|0
|1
|1
|0-1
|1
|
17
|Венеция
|2
|0
|1
|1
|1-3
|1
|
18
|Комо
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
19
|Болонья
|2
|0
|1
|1
|1-4
|1
|
20
|Лечче
|2
|0
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|30.08
|19:30
|
Венеция – Торино
|- : -
|30.08
|21:45
|
Интер – Аталанта
|- : -
|31.08
|19:30
|
Болонья – Эмполи
|- : -
|31.08
|19:30
|
Лечче – Кальяри
|- : -
|31.08
|21:45
|
Лацио – Милан
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Парма
|- : -
|1.09
|19:30
|
Фиорентина – Монца
|- : -
|1.09
|19:30
|
Дженоа – Верона
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|1.09
|21:45
|
Ювентус – Рома
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|1.09
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|
Удинезе – Комо
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ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|3
|
|
Марко Брешанини
Аталанта
|2
|
|
Деннис Ман
Парма
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|П
|
|
Кенан Йылдыз
Ювентус
|2
|
|
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