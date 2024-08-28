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Абрахам может уйти в «Милан» в результате обмена

Виктория Кравченко
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Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам может стать игроком «Милана», сообщает pianetamilan.it.

По данным источника, футболист займет в миланском клубе место Луки Йокича. В «Рому» вместо него перейдет хавбек Алексис Салемакерс. Римляне видят в полузащитнике игрока основы.

26-летний форвард в прошлом сезоне серии А провел 8 матчей, забив 1 гол. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Его контракт с «Ромой» рассчитан до лета 2026 года.

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