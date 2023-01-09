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Абрахам чувствовал, что забьет со штрафного в добавленное время матча с «Миланом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ромм» Тэмми Абрахам прокомментировал ничью с «Миланом» (2:2) в матче 17-го тура чемпионата Италии. «Россонери» уверенно вели со счетом 2:0 до 87 минуты, а затем пропустили два мяча.

«Мы знаем, что играть на «Сан-Сиро» трудно, нам нужно было набраться терпения, поскольку «Милан» хорошо защищается и хорошо атакует. Не знаю, что это было, но перед штрафным ударом в добавленное время я говорил сам с собой, и почувствовал, что забью. Матич пробил головой, вратарь отразил удар, мяч отскочил ко мне, и, слава богу, я оказался в нужном месте», — цитирует Football Italia Абрахама.

«Милан» набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на шестой строчке — 31 очко.

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 Ювентус 17 11 4 2 26-7 37
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 Интер 17 11 1 5 37-24 34
5
 Лацио 17 9 4 4 29-15 31
6
 Рома 17 9 4 4 21-16 31
7
 Аталанта 16 8 4 4 24-17 28
8
 Удинезе 17 6 7 4 25-19 25
9
 Фиорентина 17 6 5 6 21-22 23
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 Салернитана 17 4 6 7 21-27 18
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 Специя 17 3 6 8 16-28 15
18
 Сампдория 17 2 3 12 8-30 9
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 Кремонезе 16 0 7 9 11-27 7
20
 Верона 16 1 3 12 13-30 6
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