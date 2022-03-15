Абель Бальбо: «Если Дибала уйдет из «Ювентуса», то итальянский футбол многое потеряет»

Абель Бальбо считает, что итальянский футбол многое потеряет, если Дибала покинет «Ювентус»

Бывший нападающий «Ромы» Абель Бальбо высказался о будущем полузащитника Пауло Дибалы.

«Я бы оставил его, надеюсь, что он продлит контракт с «Ювентусом», потому что он игрок, который должен остаться в итальянском футболе, мы многое потеряем, если он уедет за границу», — приводит слова Бальбо Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Ювентусом» и агентом футболиста по новому контракту отложены до конца сезона-2021/22.

Нынешнее соглашение 28-летнего полузащитника с клубом действует до конца июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Дибала забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач в 27 матчах за «Ювентус».