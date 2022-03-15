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Абель Бальбо: «Если Дибала уйдет из «Ювентуса», то итальянский футбол многое потеряет»

Абель Бальбо считает, что итальянский футбол многое потеряет, если Дибала покинет «Ювентус»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Ромы» Абель Бальбо высказался о будущем полузащитника Пауло Дибалы.

«Я бы оставил его, надеюсь, что он продлит контракт с «Ювентусом», потому что он игрок, который должен остаться в итальянском футболе, мы многое потеряем, если он уедет за границу», — приводит слова Бальбо Tuttomercatoweb.

Ранее сообщалось, что переговоры между «Ювентусом» и агентом футболиста по новому контракту отложены до конца сезона-2021/22.

Нынешнее соглашение 28-летнего полузащитника с клубом действует до конца июня 2022 года.

В нынешнем сезоне Дибала забил 12 мячей и отдал 6 результативных передач в 27 матчах за «Ювентус».

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/balbo-dybala-spero-rinnovi-il-calcio-italiano-perderebbe-tanto-se-andasse-all-estero-1658743
Пауло Дибала
Футбол
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 Наполи 29 18 6 5 51-21 60
3
 Интер 28 17 8 3 61-23 59
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 Ювентус 29 16 8 5 45-26 56
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 Лацио 29 14 7 8 58-42 49
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 Аталанта 28 13 9 6 50-31 48
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 Рома 29 14 6 9 47-35 48
8
 Фиорентина 28 14 4 10 47-37 46
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 Верона 29 11 8 10 54-46 41
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 Сампдория 29 7 5 17 37-51 26
17
 Кальяри 29 5 10 14 28-53 25
18
 Венеция 28 5 7 16 25-52 22
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20
 Салернитана 28 3 7 18 22-66 15
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6.01 14:30
Болонья – Интер
 - : -
6.01 14:30
Сампдория – Кальяри
 1 : 2
6.01 16:30
Лацио – Эмполи
 3 : 3
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Специя – Верона
 1 : 2
6.01 18:30
Аталанта – Торино
 - : -
6.01 18:30
Сассуоло – Дженоа
 1 : 1
6.01 20:30
Милан – Рома
 3 : 1
6.01 20:30
Салернитана – Венеция
 - : -
6.01 22:45
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 - : -
6.01 22:45
Ювентус – Наполи
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Душан Влахович

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

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Сассуоло

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Николо Барелла

Интер

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Ромеро Луис Альберто

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Лацио

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Рома

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Специя

 23 1 5
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