Рэмзи: «Не обращаю внимание на то, что говорят и пишут, для меня важно играть за Уэльс и «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Уэльса Аарон Рэмзи прокомментировал критику в свой адрес.

«Я не обращаю внимание на то, что обо мне говорят или пишут. Я знаю, как важно для меня играть за Уэльс и «Ювентус», и я хочу играть настолько много, насколько возможно, — приводит слова Рэмзи Sky Italia. — Я все еще чувствую, что я в состоянии демонстрировать хорошую игру и надеюсь делать это долгое время. Это моя единственная мысль, когда я выхожу на поле».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» предлагает «Роме» арендовать Рэмзи и готов выплачивать 60% зарплаты.

В сезоне-2021/21 30-летний игрок провел пять матчей за «Ювентус» во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

За сборную Уэльса Рэмзи сыграл на отборочном турнире ЧМ-2022 три матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.